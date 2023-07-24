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Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 17:23
  • Giriş: 24.07.2023 17:23
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:23
Kaynak: AA
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Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağıkocayatak Mahallesi Antalya-Alanya D 400 kara yolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi, yanan ağaçlık alanın karşısında bulunan akaryakıt istasyonu ile bir alışveriş sitesine ait deponun çalışanları kendi imkanlarıyla yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1,5 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

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