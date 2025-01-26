Antalya'da ağılda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

Çanakpınar Mahallesi'nde Osman Karamusaoğlu'na ait iki katlı evin ağılında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibinin yangın sırasında evde olmaması nedeniyle ağılda bulunan hayvanlar, komşular tarafından dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarı Aydın Yılmaz, AA muhabirine, yangını fark eden komşular sayesinde alevlerin büyümesinin engellendiğini ve birçok hayvanın telef olmaktan kurtarıldığını söyledi.

Yılmaz, duyarlılığı için mahalle halkına ve hızlı müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.