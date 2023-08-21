Antalya'da ahıra giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 16 kuzu telef oldu.
Kaynak: AA
Belen Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İbrahim Ilgaz'a ait ahıra kurtlar girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ahırda bulunan hayvanlardan 16 kuzu telef oldu, 3 kuzu ise kayboldu.
İbrahim Ilgaz, gazetecilere, evlerinin yanında bulunan ahıra kurtların girdiğini belirterek, "16 kuzumuzu yedikleri belirlendi. 3 kuzumuz da kaybolmuştur. Zararımız 120 bin lira civarındadır. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Yetkililerden zararımızın giderilmesini istiyorum." dedi