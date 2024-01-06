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Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 16:29
  • Giriş: 06.01.2024 16:29
  • Güncelleme: 06.01.2024 16:29
Kaynak: AA
Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde alabora olan şişme bottaki 2 kişi, balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında şişme bot ile denize açılan 2 kişi, bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu denize düştü.

Çevreden geçen balıkçılar yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalışan 2 kişiyi tekneye aldı.

Kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin, balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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