Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'da tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesine tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde temizlik için girdiği odada Victor Bittermann'ı (68) hareketsiz halde gören personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Alman turistin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bittermann'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.