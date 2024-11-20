Antalya'da anne köpek ve iki küçük yavrusu tüfekle katledildi

Antalya'nın Serik ilçesinde anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sağ bulunan 1 yavru ise korumaya alındı.

Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek, silahla vurulmuş halde bulundu. Durumu öğrenip olay yerine giden hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Dişi köpeğin hayattaki 2 yavrusundan biri ise sağ olarak bulunarak korumaya alındı. Diğer yavrunun bulunması için arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz, olayın vahşet olduğunu belirterek, bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Duyarlı vatandaşlarımız beni aradı ve boş arazide 3 köpeğin vurularak öldüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittik. Orada bir Golden melezi cinsi anne köpek ve 2 yavrusunun vahşi bir şekilde öldürülmüş olduğunu gördük. Anne köpeğin başka yavruları da olabilir diye çevrede arama yaptık ve çalılıklar arasında 1 yavru köpeği sağ olarak bulduk. Yavru köpeği yanımıza korumaya aldık. Konunun takipçisi olacağız” dedi.