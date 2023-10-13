Antalya'da apartmandaki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede şofbenden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 5'i kadın 6 kişi, dumandan etkilendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Banyodaki şofbenden kaynaklandığı tahmin edilen yangında dumanı fark eden daire sakinleri, balkona çıkarak yardım istedi.

Mahalle sakinleri durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar dairede yaşayan 5 kişi, çevredekilerce dışarı çıkarıldı. 1 kişi ise içeride kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumana rağmen içeride kalan kişiyi de dışarı çıkardı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri, daireden çıkarılan 5'i kadın 6 kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Dumandan etkilenen kadınlardan 1'inin daireden çıkarken ayağının burkulduğu, 1 erkeğin ise yoğun dumana maruz kaldığı öğrenildi. 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.