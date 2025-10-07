Antalya'da av sırasında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlu tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Bozdoğan Mahallesi'nde Ramazan Y. (71) ve oğlu H.Y. (42) domuz avına çıktı.

Av sırasında H.Y'nin ateş açtığı tüfekten çıkan saçmalar, Ramazan Y'ye isabet etti.

Oğlunun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ramazan Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekibince gözaltına alınan H.Y'nin ifadesinde, çevrede bir hareketlilik gördükten sonra domuz sanarak ateş açtığını ve saçmaların kazara babasına isabet ettiğini söylediği öğrenildi.