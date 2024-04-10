Antalya'da ayağı betona sıkışan turisti itfaiye kurtardı
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde yapay şelaleyi gezerken betona sıkışarak ayağı kırılan turist, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Belek Mahallesi'nde parktaki yapay şelalede gezinen İngiliz Kathren Busse, ayağını şelalenin betonuna sıkıştırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince, yarım saat süren çalışmayla ayağı sıkıştığı yerden çıkartılan Busse, sedyeyle ambulansa taşındı.
İlçedeki özel hastaneye kaldırılan turistin ayağında kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.