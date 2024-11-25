Antalya'da baca yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerinin bacasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstiklal Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İş yerindeki baca yangınına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında baca ve iş yerinde kullanılan bazı malzemelerin zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



