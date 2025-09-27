Antalya'da balıkçılar en büyük balığı tutmak için yarışıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında 250 balıkçı, iki gün sürecek mücadelede en büyük balığı tutmaya çalışacak.

Yarışma, Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların destekleriyle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde törenle başladı.

Denize 75 tekne ile açılan farklı illerden gelen 250 balıkçı, iki gün sürecek yarışmada oltayla en büyük balığı tutmaya çalışacak.

İlk gün yarışmaya katılan tekneler ve yarışmacıların yakaladığı balığı kayıt altına almak için "Gelidonya" şifresi belirlendi.

- "Amacımız sürdürülebilir olta balıkçılığını anlatmak"

Yarışma organizatörlerinden KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayı amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek ve Akdeniz'in balık popülasyonunu tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Amatör ruhla denizlerdeki balık tutma alışkanlığını doğru bir şekilde anlatmak istediklerini belirten Aydoğmuş, şöyle devam etti:

"Yarışmamızı geçen yıl ilk defa düzenlemiştik. Gördüğümüz ilgi ve gelen talepler doğrultusunda bu yıl ikincisini düzenledik. Amacımız sürdürülebilir olta balıkçılığını anlatmak ve bu vesileyle olta balıkçılarını kaynaştırmak. Ayrıca avlanma sahamızda yer alan Suluada, Beşadalar, Gelidonya Feneri gibi bölgemizin güzelliklerini tanıtmak. Bize destek veren belediyemize, sponsorlarıma, yarışmaya katılan yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz."

Yarışmaya Antalya'nın yanı sıra Adana, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Isparta, Aydın ve Denizli'den balıkçıların katıldığını aktaran Aydoğmuş, iki gün sürecek yarışmanın sonunda farklı kategorilerde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verileceğini dile getirdi.