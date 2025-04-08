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Antalya'da balkondan düşen doktor hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balkondan düşen doktor hayatını kaybetti.

Güncel
  • 08.04.2025 18:31
  • Giriş: 08.04.2025 18:31
  • Güncelleme: 08.04.2025 18:34
Kaynak: AA
Antalya'da balkondan düşen doktor hayatını kaybetti
AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kepez Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı Hamdi Oğrağ (45), gece telefon görüşmesi için çıktığı 4. kattaki evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oğrağ, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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