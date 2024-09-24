Antalya'da bariyerlere çarpan 22 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden gencin yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
22 yaşındaki Mehmetşah Işık'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Namık Kemal Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeyi teslim alan gencin yakınları gözyaşı döktü. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi.