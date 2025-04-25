Antalya'da bir çocuk, sevgilisi olduğu öne sürülen erkek tarafından öldürüldü!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir çocuk, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen erkek tarafından öldürüldü.

Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u (33) durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Bozkurt, kontrol esnasında yanında bulunan kız arkadaşı olduğu öne sürülen Elif G. (17) ile kaçarak eski eşinin evine girmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eski eşinin eve almadığı şüpheli ve Elif G. apartmanın odunluk kısmına saklandı.

İNTİHAR ETTİ

Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde Elif G. ile kendisini vuracağını söyledi.

Ekiplerin ikna edemediği Bozkurt, önce Elif G'yi daha sonra kendi kafasına ateş etti. Elif G, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.