Antalya'da bir erkek, birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mehmet A. isimli erkek, birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi sokakta taşla kafasına vurarak; oğlu Bulutcan Çilli'yi ise boğarak öldürdü. Çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Mehmet A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da bir kadın ve oğlu, birlikte yaşadığı Mehmet A. isimli erkek tarafından katledildi.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yerde bir kadının yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kadının Aynur Çilli (43) olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldüğünü belirleyen ekipler, kadının birlikte yaşadığı Mehmet A'yı (48) gözaltına aldı.

ÇOCUĞUN CESEDİ İPLE BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Şüphelinin Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli'nin (8) de iple bağlanmış halde cesedini buldu.

Mehmet A'nın birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

17 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemenin ardından anne ve çocuğun cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çeşitli suçlardan 17 suç kaydı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.