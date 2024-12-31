Antalya'da bir erkek, boşandığı kadının üzerine benzin döküp yaktı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşandığı erkek tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile boşandığı Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Z.'nin üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü.,Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

Polisin ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

ESNAF YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETTİ

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadına yangın tüpü ile müdahale eden Mesut Avgın panik ve korku dolu anları anlattı.

İşyerinde kolileri düzenlerken bir çığılık ve bağırma sesi duyduğunu belirten Avgın, “Sesin geldiği yöne baktığımda adam kadının üzerine bir şey dökmüş, çakmağı çakması ile birlikte bir alev topu gördüm. Yangın tüpünü alarak koşarak gittim. Alevler bayağı bir yüksekti. Üzerine bir şey dökmüş ama ne olduğunu bilmiyorum. Müdahale ettim ama, inşallah kadının sağlığı iyidir. Kadının yüzünü zaten unutamıyorum, psikolojim bozuldu. Ambulansı falan aradık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.