Antalya'da bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü

Antalya'da Süleyman Öter (55) evli olduğu Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Öter ve Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Süleyman Öter, av tüfeğiyle evin bahçesinde bulunan Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Ardından aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Gülfer ve Süleyman Öter'in cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.