Antalya'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki genç, tutuklandı.

Antalya'da bir genç 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki M.Ü. tutuklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğine yönelik şikâyetin ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ü'yü gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen M.Ü., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

