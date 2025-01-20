Antalya'da bir genç kadın yaşadığı evde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Feride Hiranur D. isimli genç kadın, yalnız yaşadığı bir apartmanın giriş katındaki dairede ölü bulundu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Gençlik Mahallesi, 1315 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Feride Hiranur D.'den (19) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Çilingir yardımıyla girilen evde Feride Hiranur D'nin yatağında hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Feride Hiranur D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.