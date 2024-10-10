Antalya'da bir genç tartıştığı şahıs tarafından öldürüldü: Zanlı kaçtı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zanlı, tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü.

Yeşildere Mahallesi'nde 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli tabancayla Kaçarlar'a ateş etti.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kaçarlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçarlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.