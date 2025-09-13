Antalya'da bir kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi boşandığı kadını boğarak öldürdü.

Güzeloba Mahallesi'nde Hızır Ç. (32), boşandığı Hanım Biçer (30) ile konuşmak için bir araya geldi.

Hızır Ç. ve Hanım Biçer arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hızır Ç. eşarpla Hanım Biçer'i boğarak öldürdü.

Polisi arayan Hızır Ç, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hanım Biçer'in kardeşi Recep Biçer, gazetecilere, kız kardeşinin 8 yıl önce evlendiğini ve 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Biçer ve Hızır Ç'nin 9 ay önce boşandığını belirten Biçer, "Çocukları anneye göstermiyordu, çocuklara bakamadığını söyleyerek kız kardeşime ulaşmış. Planlı bir şekilde kardeşimi eve götürüp boğarak öldürdü. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" dedi.

Katil Hızır Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.