Antalya'da bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Gözde Gökalp isimli kadın, yalnız yaşadığı sitenin 4. katındaki dairesinde ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Gökalp'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş isimli erkek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın, yaşaıdğı evde ölü bulundu.
Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.
Gökalp'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.