Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki otomobilin uzun süredir çalıştığını ve içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin Habip Topçu (50) olduğu, yedek parça almak için geldiği sanayide arabasına bindikten sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Habip Topçu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.