Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.