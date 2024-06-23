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Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Güncel
  • 23.06.2024 20:32
  • Giriş: 23.06.2024 20:32
  • Güncelleme: 23.06.2024 20:39
Kaynak: AA
Antalya'da bir kişi bankta ölü bulundu
İHA

 Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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