Antalya'da bir kişi derede ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde Düden Çayı'nda bir erkeğe ait olduğu tespit edilen bir cansız beden bulundu.

Güncel 25.05.2024 17:16 Giriş: 25.05.2024 17:16

Güncelleme: 25.05.2024 17:21 Kaynak: AA

A- A A+