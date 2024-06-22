Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Deniz Mahallesi 121 Nolu Sokak'taki 7 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Samet İçlek'in, içeride hareketsiz yattığını camdan gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.