Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu

Antalya'nın Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişi ölü bulundu. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Murat Ö'nün döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı öğrenildi.