Antalya'da bir kişi iş yerinin önündeki sandalyede ölü bulundu

Antalya'da berberlik yapan Adem Askan, iş yerinin önündeki sandalyede ölü bulundu. Çevredekilerin dün akşam saatlerinden bu yana aynı yerde oturduğunu ifade ettiği Askan'ın önündeki masada ise yiyecek ve kola kutuları olduğu görüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp, uyandırmaya çalıştı. Ancak tepki vermeyince, durum ihbar edilid. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çağırılan polis ekipleri, ölen kişinin, berberin sahibi 2 çocuk babası 38 yaşındaki Adem Askan olduğunu tespit etti. Adem Askan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adem Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve kola kutuları olduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan'ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.