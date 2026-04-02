Antalya'da bir parktaki çadırda yaşayan 53 yaşındaki erkek ölü bulundu
Antalya’da bir parkta kurduğu çadırda yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Büyükben ölü bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Büyükben’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni araştırılırken, olay kentteki barınma sorununu bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: AA
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Tarık Akan Parkı'nda çadırda kaldığı öğrenilen Mustafa Büyükben'i (53) hareketsiz gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Büyükben'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Büyükben'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.