Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 59 yaşındaki Orhan Günel'in cesedi boş arazide bulundu.
Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side Stadyumunun yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi cesedin Orhan Günel'e (59) ait olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından Günel'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.