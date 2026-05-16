Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da boş arazide insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvanları otlatan çoban tarafından boş arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.

Güncel
  • 16.05.2026 13:38
  • Giriş: 16.05.2026 13:38
  • Güncelleme: 16.05.2026 13:44
Kaynak: AA
Antalya'da boş arazide insana ait kafatası ve kemikler bulundu
Fotoğraf: AA

Antalya'da boş arazide kafatası ve kemikler bulundu.

Maanvgat'ta Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve 2 kemik fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol