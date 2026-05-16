Antalya'da boş arazide insana ait kafatası ve kemikler bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvanları otlatan çoban tarafından boş arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.
Kaynak: AA
Maanvgat'ta Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve 2 kemik fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.