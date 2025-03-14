Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'da vatandaşlar boş arazide Nermin Küçükzeybek'e ait cesedi bulurken, durumu bölgede çalışma yapan polis ekibine bildirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi.

Arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, ekiplere haber verdi. Ekipler olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp izi görülmedi. Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.