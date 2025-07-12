Antalya'da bunaltan sıcaklıkta sahiller doldu

SICAK havanın hakim olduğu Antalya'da gölgede sıcaklık 34 derece oldu, yerli ve yabancı turistler sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Antalya'da gölgede sıcaklık 34 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Kentte nem oranı en yüksek yüzde 71'i görürken sıcaktan ve nemden bulananlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Günün erken saatlerinden itibaren sahile gelen tatilciler, yüzerek sıcak havadan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar gruplar halinde denizin içinde top oynarken bazıları ise denizin kenarında oturmayı tercih etti. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde ise sahildeki yürüyüş yolu ve güneşli alanlar büyük oranda boş kaldı. Tatilciler şemsiyelerini kurarak gölgelik alanlarda vakit geçirdi. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

-Konyaaltı plajı genel görüntü

-Denizde yüzenlerden görüntü

-Güneşlenenlerden görüntü

-Sahilden görüntü

-Palmiye ağacından güneş görüntüsü

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA, (DHA)