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Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:33
  • Giriş: 09.06.2025 17:33
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:34
Kaynak: AA
Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kuzdere Mahallesi Karataş mevkisinde yerleşim yerinin arasındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Kemer Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri ile belediye personeli, söndürme çalışmasına destek verdi.

Alevler, evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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