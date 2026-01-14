Antalya'da çalıştığı işyerinde yaralanan 17 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde kalfa olarak çalıştığı işyerinde 10 gün önce düşerek yaralanan 17 yaşındaki İsmail Günalı isimli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı isimli çocuk, 10 gün önce çalıştığı sırada 'düşerek' ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Günalı, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
Günalı'nın cenazesinin Serik'teki Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.