Kaynak: AA
Antalya'da çarptığı turistin ölümüne neden olan sürat teknesinin kaptanı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde çarptığı Rus turistin ölümüne neden olan sürat teknesinin kaptanı tutuklandı.

Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Turistin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

