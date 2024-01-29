Antalya'da CHP il binasına taşlı saldırı
Antalya'da D.G. isimli kişi, CHP İl Başkanlığı binasına kaldırım taşı ile saldırdı. Binanın kapı camlarında kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
CHP Antalya İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi.
D.G. isimli şahıs, yerdeki kaldırım taşlarını CHP İl Başkanlığı'nın kapısına fırlatmaya başladı. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, bina önünden ayrılmayan D.G.'yi yakaladı. D.G.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı öne sürüldü.
Olay ile ilgili inceleme sürerken, binanın kapı camlarında kırıklar oluştu.
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