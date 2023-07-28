Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da bir çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Kepez ilçesinde Varsak mevkisi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir çiçek toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan işletmedeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında depo kullanılamaz hale geldi, idari kesimde ise büyük hasar oluştu.