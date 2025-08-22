Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Namaras Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbarın ardından olay yerine ulaşan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Çalışmalara 3 helikopterin de destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangının elektrik nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.