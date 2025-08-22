Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel
  • 22.08.2025 19:34
  • Giriş: 22.08.2025 19:34
  • Güncelleme: 22.08.2025 19:35
Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Namaras Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Çalışmalara 3 helikopterin de destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangının elektrik nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

BirGün'e Abone Ol