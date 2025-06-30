Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.