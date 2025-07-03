Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa, Aksu, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde farklı mahallelerde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yurt
  • 03.07.2025 20:17
  • Giriş: 03.07.2025 20:17
  • Güncelleme: 03.07.2025 20:18
Kaynak: ANKA
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
FOTOĞRAF: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa, Aksu, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde farklı mahallelerde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Muratpaşa Ermenek ve Güzeloba, Aksu Çamköy, Konyaaltı Çakırlar ve Döşemealtı Yeniköy mahallelerimizde çıkan orman yangınlarını itfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu kontrol altına aldık. Yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BirGün'e Abone Ol