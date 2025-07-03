Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa, Aksu, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde farklı mahallelerde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Muratpaşa Ermenek ve Güzeloba, Aksu Çamköy, Konyaaltı Çakırlar ve Döşemealtı Yeniköy mahallelerimizde çıkan orman yangınlarını itfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu kontrol altına aldık. Yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."