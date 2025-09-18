Antalya'da cip ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3124 sokak ile 3137 sokak kesişiminde meydana geldi. 3137 sokak üzerinde seyir halinde olan 07 BFP 998 plakalı cip sürücüsü Abdulrezzak Güneş ile 3124 sokak üzerinden seyir halinde olan Emrah Erbil idaresindeki 07 DB 724 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, cip ise büyük zarar gördü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yaralılara müdahale etti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan sürücüler Erbil ile Güneş, sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki sürücünün de hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)