Antalya'da çöpler elektriğe dönüştürülüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da evlerden toplanan atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde ilçelerden gelen çöplerin bertaraf edilmesinin yanı sıra atık ısıdan enerji üretimi gerçekleştiriyor.

​​​​​​​Antalya'nın çöpünden aylık 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Yüksek Mühendisi Tahir Batı, tesiste toplanan atıkların önce kabul ünitesine alındığını ve burada geri dönüştürülebilir maddelerin ayrıştırıldığını belirtti.

Organik atıkların ise biyometanizasyon tanklarında çürütülerek metan gazı üretildiğini anlatan Batı, bu gazın enerji santralinde elektrik üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Tesisin atık ısı geri kazanım ünitesine de sahip olduğunu aktaran Batı, 460 derece sıcaklıktaki atık ısının buhar türbin santralinde geri kazanılarak 2,8 megavatsaatlik elektrik üretildiğini bildirdi. Batı, tesisin toplam enerji üretim kapasitesinin ise 28,27 megavatsaat olduğunu ifade etti.

Çevre Mühendisi Serpil Beşkaza da tesiste üretilen aylık enerjinin 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğunu kaydetti.