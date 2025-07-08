Antalya'da çöpte yanmış bir köpeğin cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde yanan bir çöp konteynerinde bir köpeğin cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde çöp konteynerinde yanmış köpek cesedi bulundu.
Kökez Mahallesi'ndeki çöp konteynerinin yandığını gören mahalle sakinleri hortumla alevlere müdahale etti.
Yangını söndüren mahalle sakinlerinden Sadi Köse, konteynerin içerisinde yanmış halde bir köpeğin cansız bedeni buldu.
Sadi Köse, hortumla yangını söndürdükten sonra kötü kokunun gelmesi üzerine çöp konteynerinin içerisine baktığını ifade etti.
Köse, köpek cesedi gördüğünü belirtti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araştırma yaptı.