Antalya'da dağda mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Antalya’nın Elmalı ilçesinde dağlık alanda fırtına nedeniyle mahsur kalan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi 24 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Çadırları zarar gören grup güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi 24 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri, Gömbe Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye kampa gitti.
Dağda etkili olan fırtına nedeniyle çadırları zarar gören grup üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 8 kişilik AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, karla kaplı bölgeye ulaşarak mahsur kalan 24 kişiyi bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye ulaştırdı.