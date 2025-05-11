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Antalya'da darp iddiası: 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis görevden uzaklaştırıldı ve haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 11.05.2025 15:15
  • Giriş: 11.05.2025 15:15
  • Güncelleme: 11.05.2025 15:18
Kaynak: AA
Antalya'da darp iddiası: 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Fotoğraf: AA

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."

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