Antalya'da denizde bir kişinin cesedi bulundu
Antalya'da yat limanı açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cesedin 51 yaşındaki İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.
Polisin yaptığı çalışmayla cesedin 51 yaşındaki İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi.
Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.