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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizin 150-200 metre açığında bir erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel
  • 07.05.2025 14:41
  • Giriş: 07.05.2025 14:41
  • Güncelleme: 07.05.2025 14:44
Kaynak: AA
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

Denizin yaklaşık 150-200 metre açığında bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan erkek cesedi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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