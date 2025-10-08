Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizdeki hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.