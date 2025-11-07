Antalya'da denizde hortumlar oluştu

Alanya'da saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde denizde 2 hortum çıktı.

Bazı yurttaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Kumluca'da ise saat 11.00'de başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına Mavikent ve Adrasan mahallelerinde hortuma neden oldu.

İki farklı bölgede deniz üzerinde oluşan 4 hortum endişeye neden oldu.

Bir süre su yüzeyinde ilerleyen hortumlar karaya çıkmadan etkisini kaybetti.